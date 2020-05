De Laurentiis sarà a Castel Volturno nei prossimi giorni: vuole risolvere tutte le questioni in sospeso

Secondo quanto riportato dal noto giornalista napoletano Raffaele Auriemma all’interno dell’edizione odierna di Tuttosport, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sarebbe atteso nei prossimi giorni al centro sportivo di Castel Volturno. Il motivo della visita sarebbe da ricercare nella volontà di fare il punto della situazione sulle questioni in sospeso in casa Napoli: multe, rinnovi e taglio stipendi su tutte. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Nel corso della prossima settimana è attesa una visita del presidente De Laurentiis al centro tecnico di Castel Volturno. Il presidente ha la volontà di controllare di persona la validità del sistema di profilassi anti-coronavirus. Il patron azzurro inoltre sarà a colloquio con la squadra per risolvere alcune spinose questioni rimaste in sospeso: gli stipendi “congelati”, le multe, le cause per i danni di immagine, i rinnovi di alcuni calciatori come Mertens e Zielinski, la questione relativa al contratto di Callejon, in scadenza a giugno”.