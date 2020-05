Gattuso carica la squadra, messaggio da leader: “Prendiamoci la Coppa Italia!”

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Rino Gattuso, allenatore del Napoli, avrebbe subito caricato la squadra in vista della ripartenza della stagione. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Con poche parole, senza girarci intorno, il mister ha dato la carica ai suoi: ‘Prendiamoci la Coppa Italia, ragazzi, proviamoci’. Il messaggio di Gattuso non è passato attraverso nessuna riunione ingessata, come del resto è nello stile di Rino. Messaggio forte e chiaro, un ‘ringhio’ da leone. In vista della ripresa della stagione, che ripartirà proprio con la Coppa Italia, Rino Gattuso ha dato la carica ai suoi da vero leader. Con un clic ha conquistato ancora una volta stima e rispetto da parte di tutta la squadra, che è pronta a fare qualsiasi cosa per lui”.