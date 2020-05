Addio Koulibaly, Giuntoli in trattativa con l’agente del sostituto: gioca in Premier League

Il noto giornalista partenopeo Raffaele Auriemma ha scritto le ultime notizie riguardanti il mercato del Napoli sulle pagine dell’edizione odierna di Tuttosport. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Koulibaly sarà ceduto quasi certamente al miglior offerente quest’estate. In questa prospettiva, Rugani potrebbe essere considerato una buona alternativa. Per sostituire il difensore ex Genk però, Giuntoli sta pensando all’acquisto di un centrale più esperto e navigato. il ds azzurro è infatti in contatto con l’agente di Jan Vertonghen. Il 33enne belga è in scadenza di contratto e Giuntoli sta trattando con il suo agente Linse per cercare l’accordo. La base di partenza è quella di un contratto biennale con opzione per il terzo anno”.