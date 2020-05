Gerrard attacca Gattuso: “Quel sorrisetto all’intervallo di Liverpool-Milan, è solo uno sbruffone”

Steven Gerrard, storico capitano del Liverpool e attuale allenatore dei Rangers, in un intervista alla rivista francese So Foot è tornato a parlare della finale di Champions League del 2005, attaccando duramente l’attuale allenatore del Napoli, Rino Gattuso.

Gerrard ha parlato dell’intervallo della finale di Champions League 2005. Il Milan era in vantaggio per tre reti a zero e molti giocatori rossoneri cantavano vittoria già dopo i primi 45 minuti di gioco. Sappiamo tutti, poi, come andò a finire quella sera ad Istanbul. A distanza di 15 anni, l’allora capitano del Liverpool non ha riservato parole dolci ai suoi ex avversari ma, soprattutto, all’attuale allenatore azzurro. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Quando sono rientrato nello spogliatoio ero cotto. Ho pensato “queste stronzette credano sia finita, ma si sbagliano”. Ero senza parole, furioso per lo spettacolo che avevamo dato e per il sorrisetto di Gattuso. L’ho visto battersi il petto, sorridere nell’angolo, fare il pugno della vittoria verso gli spalti. Che andasse a farsi fottere, per me è solo uno sbruffone. Usa la bocca solo in modo aggressivo, ma in realtà fa paura come un gattino. Funziona solo per i suoi tifosi o per il teatro”