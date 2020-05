Cauet consiglia Osimhen: “Mi ha impressionato tanto. È pronto per una grande squadra”

Benoit Cauet, ex calciatore dell’Inter, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli e ha parlato di Victor Osimhen, attaccante del Lille che interessa molto al Napoli.



Infatti, negli ultimi giorni, si parla parecchio di un possibile trasferimento del nigeriano in maglia azzurra.

Ecco le sue parole:

“Quest’anno mi ha impressionato tanto. Ha capacità, forza, velocità. È impressionante. Ha le armi fisiche per fare bene, poi è stato continuo. Non ha fatto 3 partite e poi è sparito. Ha determinato e anche aiutato i compagni, ha fatto bene in Champions League. È velocissimo, tecnicamente molto abile e dentro l’area si fa rispettare, si sa smarcare. In Francia si parla molto sui giornali del possibile affare”.