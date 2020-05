Mediaset, Tiki Taka rischia di chiudere definitivamente

L’emergenza Coronavirus potrebbe causare problemi non solo al calcio, ma anche a tutto ciò che ad esso è collegato. Stiamo parlando di Tiki Taka, la famosa trasmissione di approfondimento sportivo condotta da Pierluigi Parlo, che a quanto pare rischia di chiudere i battenti e non ripartire più, nemmeno per la prossima stagione.

Come anticipato da Leggo, sul futuro della trasmissione potrebbero incidere i costi. L’azienda di Cologno è stata costretta in questa primavera ad affrontare un importante calo delle entrate pubblicitarie.

In questa ultima stagione Tiki Taka ha ottenuto buoni ascolti, con una media spesso vicina all’8% di share, nonostante abbia dovuto subire diversi cambi di palinsesto, spostandosi tra un canale e l’altro (prima su Italia 1 e poi su Canale 5).