De Nicola avverte: “Difficile accorgersi di un calciatore positivo, frate tamponi ogni 4 giorni non risolve i problemi”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Alfonso De Nicola, ex medico SSC Napoli:

“Sette tamponi? Mettiamo che uno qualunque esce dal centro sportivo, prende il Covid in qualche modo e lo riporta dentro, come te ne accorgi finché non fai un nuovo tampone in caso di asintomatologia?

Ok fare i tamponi ogni 4 giorni, ma non credo risolva i problemi Covid di una società. 5-6 anni fa feci acquistare uno strumento per la sanificazione degli ambienti. Come ripartire? L’allenamento deve essere fatto su misura”.