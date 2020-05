Premier League, l’idea per i tifosi: estrazione dei biglietti. Andare allo stadio sarà come vincere alla lotteria

In Inghilterra in attesa della ripresa della Premier League si pensa al futuro dei tifosi. Sarà come vincere alla lotteria – a riportarlo è il Sun – andare allo stadio per vedere la partita.

BIGLIETTI PER LO STADIO, COME VINCERE ALLA LOTTERIA

Il quotidiano rene note parole del responsabile medico della Premier League, Mark Gillett: “La situazione non migliorerà troppo nei prossimi 6 o 12 mesi”. Ciò indica che o si giocherà a porte chiuse anche nella prossima stagione, oppure i club dovranno prevedere una capienza molto ridotta per i loro impianti per rispettare le misure di sicurezza. Ma a chi andranno i biglietti per andare allo stadio?

L’idea è quella di avviare un’estrazione a cui partecipano tutti gli abbonati della stagione 2019/20 con in palio l’abbonamento per quella successiva. I club inglesi dovrebbero, però, prima pensare a come risarcire gli abbonati della stagione 2019/20.