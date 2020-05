Follia al Vomero nel sabato napoletano: aggredisce 2 vigili a calci e pugni

Notte di follia a Napoli. Non solo al lungomare e al centro storico, dove il traffico ha dominato il sabato napoletano, dov’è tornata la movida e gli assembramenti. Città in tilt, caos traffico ed episodi spiacevoli. Non solo al centro dicevamo. L’episodio di violenza più significativo si è verificato infatti al Vomero.

A via Aniello Falcone, strada nota per i locali della movida che la affollano, un uomo di 35 anni ha aggredito due agenti della Polizia Municipale. Gli avevano chiesto i documenti per un controllo, lui ha tentato di sferrare calci e pugni. Denunciato, la sua posizione è al vaglio della Procura. A riferire l’episodio è l’edizione odierna de Il Mattino.