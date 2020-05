Il d.s. dell’Hellas Verona, Tony D’Amico, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare del calciomercato degli scaligeri. Tra i vari argomenti trattati non sono mancati alcuni passaggi su Kumbulla, calciatore che piace molto al Napoli. Ecco quanto evidenziato:

“È un ragazzo forte, pensiamo valga più di 25 milioni di euro. Ha giocato un campionato strepitoso e ha dimostrato di essere un calciatore che fa gola ai top club europei. Avrà tante richieste, come già oggi accade. Ma è presto per parlare di cifre. Noi facciamo una valutazione esclusivamente tecnica del giocatore. Non è detto che vada via, c’è ancora tanto tempo.

Per noi è bello che lui venga dal settore giovanile, questo è merito della gestione Setti, presidente che ha sempre creduto nel settore giovanile”.