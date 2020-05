Scandalo Inter-Juve, l’Avv. Riccio: “L’organo tecnico fece una valutazione positiva di Orsato: sono basito”

Nel corso della trasmissione Punto Nuovo Sport Show, in onda sulle frequenze di Radio Punto Nuovo, è intervenuto l’avvocato Fabio Riccio. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Inter-Juventus? Visto che la partita si disputò a Milano, mi rivolsi alla Procura di Milano. Orsato è indubbiamente un ottimo arbitro, come mai in quella partita non è riuscito a dare il meglio di sé? Aveva anche l’ausilio fornitogli dal VAR. Era distratto? Confuso? Quel campionato era molto combattuto, quella partita era fondamentale. Da avvocato e tifoso, la mancata chiarezza mi ha portato a farmi alcune domande. Dopo quella partita non esiste che l’organo tecnico abbia fatto una valutazione positiva della prestazione di Orsato: sono basito. Tutto il mondo ha visto gli errori di quella partita e ci hanno ricamato una barzelletta sopra”.