Everton e Newcastle seguono Lozano, CorSport: proposto un maxi scambio

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sulla situazione inerente a Hirving Lozano, calciatore strapagato ma poco utilizzato. Il suo futuro è ancora incerto, ma la società è sicura di una cosa: non vuole svenderlo.

Il valore di Lozano si aggira intorno ai cinquanta milioni. Può anche rientrare in un mega scambio con l’Everton, che al Napoli ha già avuto modo di chiedere Allan. E l’idea allargata prevede anche di infilare in questo affare Moise Kean, inseguito adesso anche dalla Roma. ll Newcastle è un’eventuale soluzione. Lozano però potrebbe anche restare, nel caso in cui il Napoli non riesca a soddisfare le proprie esigenze, per poi essere rilanciato in maniera diversa, seguendo quelle che sono le considerazioni di Gattuso. Il mister ritiene il messicano una seconda punta e che ha avuto modo di provarlo pure a destra, dove c’è esigenza di trovare l’erede di Callejon.