DIEGO CARLOS NAPOLI – Nell’ultimo periodo, il nome di Diego Carlos è spuntato più volte in ottica Napoli. Il direttore sportivo degli azzurri Cristiano Giuntoli avrebbe individuato nel difensore brasiliano degno sostituto di Kalidou Koulibaly nel caso in cui il difensore senegalese dovesse andare via. Diego Carlos nell’ultima stagione ha giocato ad altissimi livelli con la maglia del Siviglia, guadagnandosi l’attenzione da parte di club di mezza Europa. Secondo quanto riportato dai colleghi spagnoli del quotidiano Marca, infatti, Jurgen Klopp avrebbe messo gli occhi su di lui per rinforzare la retroguardia del Liverpool. Il tecnico tedesco lo vorrebbe portare ai Reds per formare una difesa spaziale insieme a Virgil Van Dijk.

Diego Carlos Napoli, cifre e caratteristiche

Diego Carlos è un difensore brasiliano classe ’93, attualmente in forza al Siviglia. Il club andaluso lo ha acquistato nel corso del passato mercato estivo per la cifra di 15 milioni di euro dal Nantes. Nel corso di questa stagione in Liga, Diego Carlos ha messo in mostra tutte le sue qualità: è un difensore molto rapido e abile nel gioco aereo. Nel corso della stagione attualmente interrotta, Diego Carlos ha giocato praticamente ogni minuto disponibile con la maglia del club andaluso: ha saltato solo due partite, di cui una per squalifica. Inoltre, il difensore brasiliano ex Nantes si è dimostrato abbastanza pericoloso in zona gol, segnando due reti. Secondo quanto riportato da Transfermarkt il suo valore è di circa 32 milioni di euro. La richiesta del Siviglia è però ben più alta, basti pensare al valore della sua clausola rescissoria: 75 milioni di euro.

Il profilo di Diego Carlos è sicuramente uno dei più interessanti all’interno del panorama dei difensori centrali presenti in Europa. Come detto il Napoli lo sta seguendo, ma vista la portata della trattativa, l’accelerata concreta arriverebbe solo nel caso di una cessione di Kalidou Koulibaly. Chissà che il Liverpool non torni protagonista proprio da questo punto di vista: Klopp non ha mai nascosto la volontà di portare il senegalese in maglia Reds.