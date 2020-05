KOULIBALY LIVERPOOL – Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport all’interno dell’edizione odierna, la Premier League potrebbe essere la destinazione di Kalidou Koulibaly al termine, se ce ne sarà uno, di questa stagione. Anche il Liverpool di Jurgen Klopp si sarebbe messo sulle tracce del difensore del Napoli. I Reds si vanno ad aggiungere alla folta schiera di ammiratori del difensore senegalese. Finora il club che ha fatto più sul serio è stato il Manchester United, oltre al Real Madrid in Spagna che è da tempo interessato.

KOULIBALY LIVERPOOL, IL SOGNO DI KLOPP

Jurgen Klopp ha il sogno di formare una coppia di centrali difensivi da 10 e lode: Koulibaly e Van Dijk. Il Liverpool per arrivare al difensore franco-senegalese vorrebbe inserire Dejan Lovren come contropartita tecnica. Aurelio De Laurentiis però ha fatto sapere di non voler trattare sul prezzo e di volere la cifra intera, senza contropartite di alcun tipo. La richiesta del patron azzurro per la cessione di Koulibaly è di 100 milioni di euro. Nel momento in cui dovesse arrivare un’offerta del genere, non si metterebbe contro la cessione del difensore ex Genk.

Nel caso in cui il Napoli dovesse cedere Kalidou Koulibaly ad una cifra così elevata, dovremmo poi provvedere a sostituirlo in maniera adeguata. Giuntoli è gia molto impegnato da questo punto di vista ed i nomi che si sono fatti per sostituire l’eventuale partenza di Koulibaly sono molteplici. In particolare il direttore sportivo degli azzurri sembra aver puntato Malang Sarr e Samuel Umtiti. Due difensori molto diversi dal punto di vista dell’esperienza, perchè Malang Sarr ha solo 21 anni ed è in rampa di lancio dopo un’ottima stagione al Nizza. Samuel Umtiti è invece più affermato ed ha più esperienza internazionale, maturata soprattutto con la maglia del Barcellona, oltre ad essere diventato Campione del Mondo con la Francia nel 2018.