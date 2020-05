Tragedia per Everton del Gremio: morto il nonno, ennesima vittima del Coronavirus

Everton Souza, attaccante del Grêmio e della nazionale brasiliana e di recente accostato al Napoli, è stato colto da un tragico evento. Questa mattina il calciatore ha condiviso sul suo account Instagram un messaggio per la scomparsa del nonno, anche lui vittima del Coronavirus.

“La tua dipartita mi ha spezzato il cuore, non avevo mai provato niente del genere prima. Sembra che il mondo sia crollato. Non ho parole per descrivere l’uomo che eri. Sei sempre stato presente nella mia vita. Sapere che ora sei tra le braccia di Cristo mi conforta”.