Ripartenza Serie A, Repubblica: previsti tre orari per le gare

Con l’Italia in ripresa dopo l’emergenza Coronavirus, si inizia a pensare anche alla ripartenza del Campionato. Sebbene la data di fine della competizione è stata stabilita entro e non oltre il 20 agosto, non si hanno ancora certezze per l’inizio, che si ipotizza essere intorno al 13 giugno.

Il quotidiano Repubblica, sul suo sito web, ci dà maggiori informazioni anche su quelli che potrebbero essere gli orari delle gare. La Lega di serie A avrebbe previsto tre finestre, anche per venire incontro alle tv (che già non pagano): ore 16,30, 18,45 e 21.