La Gazzetta fa infuriare i tifosi azzurri: ha inserito Meret nella Flop 11 della Serie A!

La Gazzetta dello Sport ha stilato di recente una lista assai curiosa. Si tratta della formazione degli 11 Flop della Serie A, calciatori che hanno cambiato squadra e non hanno soddisfatto le aspettative delle loro nuove tifoserie.

I tifosi azzurri insorgono per Meret

Uno tra questi ha fatto scatenare i tifosi azzurri sui social, contrariati per la scelta della rosea. Le polemiche riguardano il giovane portiere azzurro Alex Meret, la cui scelta è stata spiegata con queste parole “se dopo oltre un anno e mezzo tra i pali al Napoli, con qualche infortunio di troppo, Meret si è fatto scavalcare nelle gerarchie di Gattuso dall’esperto Ospina qualche problema c’è“.

Non solo Meret, anche Lozano tra i flop della Serie A

Ma non è finita qui, c’è anche un altro azzurro nella formazione dei flop della Serie A, Hirving Lozano: “Forse la delusione più cocente. Lozano doveva essere una certezza, vuoi per quanto è stato pagato (38 milioni di euro più bonus al Psv), vuoi per quanto Ancelotti e De Laurentiis fossero convinti delle sue qualità, vuoi per quanto fatto vedere in Olanda e con la maglia del Messico. Invece, dopo un inizio promettente con il gol alla Juventus, si è completamente smarrito, specie dopo l’arrivo di Gattuso, che gli ha tolto stabilmente una maglia da titolare. Il suo rischia di diventare un caso”.

Flop Serie A, la formazione della Gazzetta

FLOP SERIE A (4-3-3): Meret; Spinazzola, Godin, Vavro, Barreca; Paquetà, Rabiot, Pastore; Verdi, Sanchez, Lozano