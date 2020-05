CALCIOMERCATO NAPOLI ULTIMISSIME – Quest’oggi, sulle sue pagine, il noto quotidiano La Gazzetta dello Sport ha offerto un ampio specchietto di possibilità che il Napoli sta percorrendo sul fronte mercato. Il club azzurro vuole percorrere una linea verde, puntando a riabbassare il monte ingaggi cedendo alcuni vecchi senatori della squadra con alto ingaggio, per poi acquistare giovani di grande prospettiva. Tantissimi i nomi presenti nella lista del ds Cristiano Giuntoli per fornire a mister Gattuso un Napoli rinnovato e adatto alle sue esigenze. Ecco quanto estratto dalla nostra redazione:

CALCIOMERCATO NAPOLI, OBIETTIVO RIDURRE IL MONTE INGAGGI

“Cristiano Giuntoli sta sondando il mercato per individuare i profili che rispondano alle esigenze del club e dell’allenatore. L’indicazione ricevuta dal ds, in ogni modo, è quella di abbattere il monte ingaggi che, quest’anno, ha superato per la prima volta i 100 milioni di euro. Un costo che è cresciuto negli ultimi 2-3 anni, con alcuni rinnovi pesanti, tipo quelli di Insigne (8,2 milioni di stipendio lordo a stagione), Koulibaly (11), Callejon (5,5), Mertens (8), Milik (4) e con i nuovi stipendi di Manolas (7,5), Lozano (8) e Llorente (5)“.

CAPITOLO DIFESA E CENTROCAMPO

Robin Koch (23), difensore del Friburgo

“Le novità non mancheranno, la società ha messo in preventivo qualche cessione importante. Quella di Kalidou Koulibaly, per esempio, è quotata parecchio e non troverebbe l’opposizione dei dirigenti. Si parte da una base di 100 milioni, sicuramente trattabili in regime di Covid-19. Il club si libererebbe di uno stipendio gravoso, 11 milioni lordi a stagione, il più alto tra i giocatori. L’idea sarebbe quella di rimpiazzarlo con un giovane di prospettiva. Giuntoli l’avrebbe già individuato, si tratta di Robin Koch, 23 anni, del Friburgo. Un difensore dal fisico prestante, bravo in marcatura, ma anche tecnicamente. 15 milioni di euro per averne il cartellino“.

“Hanno un buon mercato i giocatori del Napoli. Anche Allan è in lista di sbarco, così come Ghoulam. E per la fascia sinistra, Giuntoli sta valutando due operazioni. La prima, porta al giovane Michal Karbownik, appena diciannovenne, del Legia Varsavia. Potrebbe essere lui l’alternativa a Mario Rui nel caso Ghoulam andasse via. Il giovane polacco varrebe almeno 3 milioni di euro“.

“Per sostituire Allan, invece, Giuntoli avrebbe individuato un altro profilo giovane, sitratta di Enzo Le Fee, un 2000, che gioca nel Lorient, seconda serie francese. Il costo del suo cartellino si aggirerebbe intorno ai 5 milioni di euro e il suo ingaggio non andrebbe oltre il milione di euro lordi“.

RINNOVAMENTO ANCHE IN ATTACCO

“Gli investimenti più importanti, in ogni modo, li destinerà alla fase offensiva, De Laurentiis. Il primo, l’ha già concluso con il rinnovo di Dries Mertens, costato in totale 12 milioni di euro per un contratto biennale con opzione per il terzo. Una spesa che in parte dovrebbe essere coperta con la cessione di Arek Milik, per il quale il presidente chiede 40 milioni di euro“.

Everton (24), ala del Gremio

“Gattuso vuole un Napoli offensivo, che sappia spingere sull’intero fronte d’attacco. Da qui nasce l’interesse per Sardar Azmoun, 25 anni, dello Zenit San Pietroburgo, e per Everton Soares (24), esterno sinistro del Gremio e della nazionale brasiliana. L’ideale sarebbe concludere entrambe le operazioni, per le quali il club ha pronti 50 milioni di euro“.