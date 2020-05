Azmoun, parla l’intermediario: “Non c’è mai stata una vera accelerata. Non verrà a Napoli, non ha i requisiti”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal è intervenuto Vincenzo Morabito, intermediario nella trattativa Azmoun, che chiude tutte le porte alla possibilità che questa operazione vada in porto.

Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Azmoun? Non c’è mai stata una vera accelerata da parte del Napoli per il calciatore, c’è stato un gradimento per un giocatore che si trova all’interno di una lista che viene piano piano scremata”.

“Questo è un giocatore che non verrà a Napoli, ci scommetto tranquillamente, non ha i requisiti“.