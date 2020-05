Sandro Mazzola non scherza: “Gattuso? Altro che milanista, è perfetto per l’Inter”

Il mondo milanista si potrebbe un po’ stizzire per le parole di Sandro Mazzola. L’ex calciatore dell’Inter è intervenuto a Il Mattino e ha parlato dell’attuale allenatore del Napoli, Gennaro Gattuso.

Secondo Mazzola, “Ringhio” è perfetto per allenare l’Inter e in azzurro farà grandi cose per le doti che possiede.

Ecco le sue parole:

“Gattuso? Altro che milanista, è il perfetto allenatore da Inter. L’Inter è sinonimo di temperamento, convinzione, grinta, mentre il Milan è tanto tic e tac e poi ti fregano con un gol. Al Napoli farà cose grandiose perché ha doti straordinarie. E se lo dice un interista…”.