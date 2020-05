Paga 50 euro il primo caffè dopo la quarantena: “Tenete il resto, è il minimo che posso fare”

Nella cittadina di Marsala è avvenuto un episodio a dir poco curioso. Un uomo si è recato in un bar in cui ha ordinato semplicemente un caffè, il primo dopo il periodo di quarantena e ha spiazzato tutti, dato che l’ha pagato 50€, di sua spontanea volontà.

Intorno alle 8 di stamattina un cliente abituale di un bar della città siciliana ha ordinato il primo caffè amaro della “riapertura” chiedendo poi il costo. La cassiera ha risposto: “Un euro”, ma il cliente ha voluto pagare 50 euro. “Tieni pure il resto; siete rimasti chiusi 50 giorni. È il minimo che io possa fare. Sono una persona fortunata. Ho uno stipendio pubblico come operatore delle forze dell’ordine e il mio stipendio è pagato dalle tasse che tu paghi, a domani”. Il bel gesto di solidarietà è stato confermato ai colleghi di Fanpage.it da alcuni baristi di via Roma, a Marsala, che non hanno tuttavia voluto rivelare il “beneficiario”, che avrebbe voluto restare anonimo.