Scontro Capello-Bergomi: “Bravo, sei demagogico, ora prenditi l’applauso!”

La ripresa della serie A continua ad essere uno dei temi più caldi del momento, anche perchè ancora manca un accordo tra i club e il Governo sia sugli allenamenti collettivi che sulla ripartenza del campionato. Nel corso di Sky Calcio Club tra Fabio Capello che ha detto la sua sulla possibilità per le squadre di andare in ritiro per 40 giorni, e Beppe Bergomi:

“Cosa vuoi che sia un ritiro?”, afferma Capello, “C’è gente che perde il lavoro, oppure in cassa integrazione… cosa sarà mai un ritiro da 40 giorni per i calciatori?”

Non ci sta Bergomi, che ha subito replicato: “Sei demagogico. Bravo, con questa frase ora prenditi l’applauso…”