Marino: “Tornare in campo il 13 giugno è una follia per calciatori e squadre”

Pierpaolo Marino, responsabile dell’area tecnica dell’Udinese, è intervenuto ai microfoni di Domenica Sport in onda su Rai 1, parlando in particolare della ripresa del campionato di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni:

“Se dovesse essere confermata come data il 13 giugno per la ripresa del campionato italiano, sarebbe una vera e propria follia, sia per i calciatori che per le squadre. La nostra posizione è quella di voler tornare a giocare in completa sicurezza”.