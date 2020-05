RIPRESA SERIE A – Il Premier Giuseppe Conte ha da poco parlato in conferenza stampa, fornendo gli ultimi aggiornamenti sulla Fase 2, attualmente in corso in Italia. Buone notizie per i calciatori che dal 18 maggio potranno riprendere gli allenamenti di squadra: “Da lunedì riprenderanno gli allenamenti degli sport di squadra”.

Ripresa Serie A, non ci sono garanzie

Un po’ meno per la ripartenza della Serie A: “Il Ministro Spadafora sta seguendo con grande attenzione il mondo dello sport. Per avere una data certa per la ripartenza c’è bisogno di qualche garanzia in più, che in questo momento non ci sono”.