Sansovini: “Vedere Immobile al Napoli sarebbe una cosa molto romantica”

Marco Sansovini, ex compagno di Lorenzo Insigne e Ciro Immobile ai tempi del Pescara, è intervenuto in diretta ai microfoni dei colleghi di Radio Kiss Kiss Napoli in merito ad un possibile approdo del calciatore della Lazio in maglia azzurra. Ecco le sue parole:

“Immobile al Napoli sarebbe una cosa molto romantica, personalmente però penso sia difficile come cosa, suppongo che su di lui vireranno i più grandi club europei”.