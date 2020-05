Protezione Civile, arriva il bollettino sui contagi odierni: record di guariti!

Arrivato il consueto appuntamento con l’aggiornamento della Protezione Civile in merito alla situazione contagi in Italia. Il bollettino di oggi evidenzia tutti i dati relativi ai contagi e ai decessi odierni:

Il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 72.070 unità, -4370 rispetto al dato di ieri. L’incremento dei casi è di +789 casi in un giorno (ieri il dato era di +992, due giorni fa di +888). Sono stati effettuati 68.176 tamponi in 24 ore (ieri il dato era di 71.876 test in un giorno).La percentuale di nuovi casi in base al numero di tamponi effettuati resta comunque positiva ed in linea con i giorni scorsi (ed è un buon dato essendo passati 12 giorni dal 4 maggio).

I morti di oggi sono 242, ieri si registravano invece 262 deceduti e il giorno prima ancora la cifra era pari a 195. Dato molto importante e che fa ben sperare è quello delle persone guarite, oggi infatti sono ben 4917 pazienti che non sono più positivi al virus. Calano inoltre anche i ricoveri, oggi sono 10792, 808 di questi in terapia intensiva.

IL BOLLETTINO: