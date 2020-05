Bergomi: “Stadi vuoti? Non è calcio ma non ci sono altre soluzioni”

Beppe Bergomi, ex difensore dell’Inter e attuale commentatore tecnico Sky, ha parlato in diretta ai microfoni dei colleghi di Radio Kiss Kiss Napoli in merito alla situazione Coronavirus. Ecco quanto detto dall’ex nerazzurro:

“In Italia il mondo del calcio prova ad andare avanti in qualche modo dato che è un movimento che conta. In vita mia per fortuna ho sempre giocato dinanzi alla gente, l’ultima Juventus-Inter vista dalla televisione sembrava una partita di allenamento. Non ci sono soluzioni, per andare avanti bisognerà abituarsi all’idea di non vedere i tifosi allo stadio”.