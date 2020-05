Decreto Rilancio, Conte annuncia: “Stanziati 1,4 miliardi per la scuola, saranno assunti 16mila insegnanti”

DECRETO RILANCIO – Nel corso della conferenza stampa del Premier Giuseppe Conte dove è stato presentato il nuovo Decreto Rilancio, approvato dal Consiglio dei Ministri. Tra i bonus e novità importanti per i settori dell’edilizia sono stati stanziati 55 miliardi di euro per far fronte all’ emergenza economica provocata dal Coronavirus. Ecco le importanti novità anche per la scuola.

“Abbiamo stanziato 1,4 miliardi per il rientro a scuola e consentire gli esami di maturità in piena sicurezza. Ci saranno 16mila nuovi insegnanti da assumere, stabilizzeremo così il corpo docente”.