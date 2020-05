TMW – Ritorno Sepe: il Napoli potrebbe evitare il riscatto da parte del Parma. Sul portiere occhi puntati dell’Inter

CALCIOMERCATO NAPOLI – Come emerso in questi giorni, pare che il Napoli sia intenzionato a far tornare Luigi Sepe in maglia azzurra dopo l’ottima stagione disputata a Parma. Come evidenziato, dai colleghi di “Tuttomercatoweb“, pare che Giuntoli abbia in mente un modo per riprendersi l’estremo difensore. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il Parma detiene un obbligo di riscatto intorno ai 4,5 milioni di euro – stipulato nella scorsa stagione nell’ambito della doppia operazione con Alberto Grassi – ma potrebbe essere “sollevato” dal Napoli dall’esercitazione dell’obbligo dietro il riconoscimento di una sorta di premio di valorizzazione“.

“Dall’altra parte ci sono anche i nerazzurri, che hanno ottimi rapporti con il Parma e che sono alla ricerca di un secondo affidabile. Bocciati Padelli e Berni, Sepe sarebbe una discreta soluzione poiché Radu probabilmente non convince fino in fondo”.