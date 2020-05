Maggio dei “Monumenti Azzurri”: a Radio Marte i tifosi scelgono i migliori calciatori della storia del Napoli

È iniziata la seconda settimana del “Maggio dei Monumenti Azzurri”, l’iniziativa di Marte Sport Live, programma di Radio Marte, nel quale ogni giorno e per tutto il mese sarà possibile votare i migliori calciatori del Napoli degli ultimi 50 anni. Le votazioni possono essere effettuate dagli utenti via social (sulle pagine Radio Marte e Marte Sport Live di Facebook, Twitter e Instagram) o via whatsapp al ‪3396669990‬.

Ogni settimana si scelgono i protagonisti di un periodo storico sulla base di alcune nomination tra cui votare i migliori ruolo per ruolo: portieri, difensori, centrocampisti, attaccanti e allenatori. Archiviato il decennio 1970-1980 con la vittoria di: Vinicio (allenatore), Castellini (portiere); Bruscolotti (difensore), Juliano (centrocampista) e Altafini (attaccante), è iniziata la settimana dedicata al periodo 1980-90. Chi è stato per voi il migliore del decennio più vincente della storia del club azzurro? È possibile votare sui social, taggando @radiomarte e con l’hastag #maggiodeimunumentiazzurri oppure ascoltando Marte Sport Live ogni giorno dalle 13 alle 14 su Radio Marte.