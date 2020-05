Il Napoli e Ciro Immobile, un affare che sembra complicato ma non impossibile. Già, perché i partenopei ci stanno seriamente provando. È questo ciò che emerge da quanto riferito dal giornalista della Rai, Ciro Venerato, durante ‘Goal Show’ su TV Luna. Ecco quanto evidenziato:

“Il primo nome per sostituire Milik, difficilissimo, anche se è il sogno di Gattuso, è Ciro Immobile. Con certezza posso dirvi che c’è totale disinteresse tattico per Belotti. L’attaccante del Torino non rientra nei piani del Napoli.

Sul laziale le cose sono diverse. Se Lotito gli dicesse: ‘ho raggiunto un accordo con De Laurentiis’, Immobile verrebbe a piedi a Napoli pur di giocare nella squadra della sua città e lavorare con Gattuso. Ora è il Napoli che dovrà mettersi d’accordo con la Lazio”.

