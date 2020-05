Rinnovo Milik, ultimatum Napoli: se non si troverà un accordo entro quella data, gli azzurri andranno su un altro attaccante

Il contratto di Arkadiusz Milik è in scadenza a giugno del 2021 ed ormai da tempo ci sono voci su un possibile addio dell’attaccante polacco. Il Napoli è al lavoro con l’entourage del bomber ex Ajax, ma non sembra esserci la prospettiva di un accordo in vista tra le parti. A questo proposito Sky Sport ha rivelato un importante retroscena:

“Per il rinnovo di Milik le parti sono lontane ed il Napoli ha fissato una deadline: si dovrà trovare un accordo per il rinnovo entro il 1 giugno. Nel caso in cui non dovesse arrivare un’intesa tra le parti, il Napoli andrà alla ricerca di un altro attaccante sul mercato e cercherà di cedere il polacco”.