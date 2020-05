Serie A, Conte lavora per ripartire il 14 giugno: possibile anticipazione degli allenamenti di squadra

Il quotidiano Repubblica, all’interno dell’edizione odierna, ha riportato alcune novità significative sulla ripresa della Serie A. Di seguito i passaggi evidenziati dalla nostra redazione:

“Nel caso in cui giovedì 14 maggio la curva dei contagi dovesse continuare ad essere in discesa e dare segnali incoraggianti, gli allenamenti di gruppo potrebbero essere anticipati. La data per la ripresa degli allenamenti di gruppo è al momento quella del 18 maggio, ma nel caso in cui si dovessero verificare le condizioni sopracitate, non è da escludere un anticipazione di tale data. In questo modo diventerebbe uno scenario plausibile la ripresa della Serie A il 14 giugno, con conseguente conclusione entro fine luglio. In questo modo si potrebbe rispettare la volontà UEFA di disputare le fasi finali di Champions ed Europa League nel mese di agosto”.

“Novità importanti anche riguardanti la Serie B: il campionato cadetto potrebbe ricominciare gli allenamenti individuali il 18 maggio e quelli collettivi la settimana dopo. In tal caso la Serie B ripartirebbe a luglio, con il traguardo fissato a fine agosto. Per quanto riguarda i contratti in scadenza, le linee guida della FIFA prevedono un prolungamento fino al 31 agosto, con deroga della FIGC. Questo è il piano politico per la ripartenza: il Premier Conte segue la scia della Merkel e della Bundesliga in Germania”.