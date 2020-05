NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Fiocco rosa in casa Di Lorenzo. Il terzino del Napoli, Giovanni Di Lorenzo e la compagna Clarissa Franchi, sono diventati per la prima volta genitori.

Il nome scelto per la nuova arrivata, farà senza dubbio piacere ai tifosi del Napoli. Come annunciato dallo stesso Di Lorenzo sul suo account Instagram, il nome scelto per la primogenita è Azzurra.

