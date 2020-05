Coronavirus, controlli intensificati sulle spiagge: vietato prendere il sole

C’è timore per quanto riguarda il primo week-end della fase due: il Viminale teme che, viste le belle giornate, possano essere prese d’assalto spiagge, seconde case e zone di villeggiatura. Di seguito quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino ed evidenziato dalla nostra redazione:

“Nonostante venga fatto appello al senso di responsabilità della cittadinanza, dopo l’allentamento delle restrizioni il ministero dell’interno ha deciso di potenziare i controlli anti-assembramento. Per questo motivo spiagge, seconde case, zone di villeggiatura sono sotto stretta sorveglianza. Per favorire questa sorveglianza verranno allentati leggermente i controlli sui mezzi pubblici di trasporto. Nel decreto è inoltre presente un curioso dettaglio: in spiaggia si può camminare, correre e nuotare, ma non ci si può fermare a prendere il sole”.