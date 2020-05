SEPE NAPOLI – Nel corso della trasmissione Si gonfia la rete, in onda sulle frequenze di Radio Marte, è intervenuto il noto agente Mario Giuffredi. Tra gli assistiti di Giuffredi ci sono numerosi calciatori che lo tengono a stretto contatto con il Napoli: Mario Rui, Hysaj e Di Lorenzo. L’agente però cura anche gli interessi di Luigi Sepe e Davide Faraoni, dei quali si parla proprio in ottica di un approdo alla corte degli azzurri. Di seguito le sue parole evidenziate dalla nostra redazione:

“Il calcio non è fatto solo da giocatori che percepiscono stipendi milionari, dietro c’è un mondo composto da migliaia di persone che vivono in questo ambiente. Le persone normali che lavorano nel mondo del calcio avranno grossi problemi. I calciatori non avranno gli stessi problemi, ma bisogna comunque conoscere le loro esigenze, soprattutto familiari. La catastrofe generata da questa situazione è enorme. Credo che non si ritornerà a giocare e ciò avrà serie ripercussioni”.

“Il Napoli sta lavorando bene, si sta preparando alla ripresa finché il campionato non dovesse essere dichiarato definitivamente concluso. È iniziato un percorso di test da effettuare per i calciatori, in vista di una ripresa degli allenamenti. Ripresa venerdì a Castel Volturno? Non credo, ci sono ancora diversi test da effettuare e risposte da ottenere. Credo che si ricomincerà da lunedì. I calciatori hanno voglia di ripartire, pensando al calcio 20 ore al giorno, hanno una cura maniacale dei dettagli. Psicologicamente questi due mesi non sono stati facili neanche per loro, hanno fatto lo stretto indispensabile, ma hanno comunque perso molta forma”.

Sepe Napoli, possibile un ritorno

“Sepe piace molto al mister Gattuso. Il mister preferisce Ospina a Meret a causa del gioco con i piedi ed una delle caratteristiche migliori di Sepe è proprio quella di saper palleggiare: è fortissimo con i piedi. Ha fatto due anni molto importanti a Parma ed ha dimostrato di essere molto valido sotto tutti i punti di vista. È maturo e potrebbe tornare a Napoli per fare il titolare, la strada però è ancora lunga”.

“Faraoni? Piace sia a Gattuso che a Giuntoli, ma il Napoli prima di prendere un terzino deve pensare alla cessione di Hysaj. Se dovesse essere ceduto, Faraoni è nella lista dei possibili arrivi. Vedremo come si evolverà la situazione nei prossimi mesi. In questo momento è prematuro parlarne”.