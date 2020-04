FARAONI NAPOLI – Il Napoli ha espresso sempre più interesse verso Davide Faraoni, terzino dell’Hellas Verona. A confermarlo è lo stesso agente del calciatore Mario Giuffredi ai microfoni di CalcioHellas.it. Già in passato in passato il procuratore aveva parlato del suo assistito in ottica Napoli.

Faraoni Napoli

Cresciuto nelle giovanili dell’Inter, vince il Torneo di Viareggio insieme ai nerazzurri nonostante sia stato vittima di un virus preso in Egitto che lo terrà lontano circa tre mesi dal campo. Nel 2012 veste la maglia dell’Udinese perché coinvolto nello scambio con Samir Handanovic che arriva al club milanese.

Il giocatore riesce a disputare solo una decina di partite prima di essere mandato in Inghilterra al club della Premier ,Watford, squadra che appartiene allo stesso patron dell’Udinese ossia Giampaolo Pozzo. Dopo alcune parentesi in prestito con Perugia e Novara, va al Crotone dove in 43 presenze riesce a realizzare tre gol per poi andare nell’Hellas totalizzando 6 reti in 46 partite.

L’agente: “Piace al Napoli ma si vedrà in futuro”

Il giocatore sarebbe un buon profilo visto che può essere impiegato anche come esterno di centrocampo e sarebbe un ottimo candidato per Gennaro Gattuso. Ma, secondo l’agente il Napoli non sembrerebbe l’unica squadra a volere il talento di Bracciano:

“Credo che l’Hellas Verona abbia fatto rinascere Davide. L’aria di Verona lo ha fatto diventare quel giocatore che già doveva essere da diversi anni. Tutti ci aspettavamo che potesse diventare un profilo importante già da quando giocava in Primavera”.

“Alcuni infortuni e alcune problematiche hanno un po’ complicato il suo percorso, ma Verona gli ha restituito quello che è il suo standard: nel suo ruolo è uno dei migliori interpreti della Serie A”.

“Piace al Napoli, ma ha anche altri estimatori, come anche la Roma. Il piacere però non sempre si concretizza. Il Napoli lo stima tanto e lo tiene in grande considerazione, però vedremo più avanti“.