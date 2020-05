Insigne, pronto il rinnovo fino al 2024: vuole chiudere la carriera a Napoli

INSIGNE NAPOLI – L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport rivela che Lorenzo Insigne sarebbe pronto a firmare il contratto fino al 2024. Il capitano del Napoli vuole chiudere la carriera nella sua città.

“Lorenzo non è più soltanto il capitano. Oggi, è il punto di riferimento del Napoli, non solo in campo, ma anche nei rapporti con il club. In questo periodo i suoi contatti con De Laurentiis sono continui: i due stanno discutendo sulla questione multe per trovare una soluzione che possa rendere meno inquieto il rapporto tra il club e la squadra” scrive il quotidiano.

INSIGNE LEADER DEL NAPOLI

Inoltre, Insigne tiene i contatti con i suoi compagni: li informa sulle varie decisioni intraprese da dirigenti e staff tecnico riguardo gli allenamenti. E’ pronto a rinnovare e diventare il Totti o Del Piero napoletano.