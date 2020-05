CORONAVIRUS FRANCIA – Giungono ulteriori notizie sul contagio di Coronavirus. L’ultima, riguarda la Francia che già dallo scorso 27 dicembre ha avuto un paziente malato di COVID-19.

Si tratta di Amirouche Hammar, 43 anni, abitante di Bobigny nella periferia parigina, malato di diabete, che si è presentato al pronto soccorso con febbre alta, mal di testa e attacchi d’asma. “L’ultimo viaggio che ho fatto, però, risale ad agosto“, racconta.

Oggi, i medici hanno scoperto che è il primo caso registratosi in Francia, anche se ben prima che l’allarme lanciato dalla Cina preoccupasse il mondo intero e scatenasse una pandemia.

Hammar intervistati ai microfoni di Bfmtv, ha raccontato:

“Alle cinque del mattino ho deciso di prendere l’auto e sono andato dritto all’ospedale. Avevo dolori al torace, mi mancava il respiro. Mi hanno detto comunque che quel che avevo era una cosa seria“.

I medici che lo hanno ricoverato però non sapevano ancora si potesse trattare di COVID-19, del quale, nel mese di dicembre non si era ancora parlato in modo così veemente.

La trasmissione

Amirouche Hammar non ha idea di come possa avere contratto il Coronavirus. “Quando me l’hanno detto – ha raccontato Amirouche – non sono rimasto sorpreso più di tanto, visti i miei sintomi. Ma l’ultimo viaggio l’ho fatto molti mesi prima, nell’agosto 2019“.

Un’ipotesi, del tutto teorica, è che il virus possa essergli stato trasmesso dalla moglie (che lavora vicino all’aeroporto Charles De Gaulle in un supermercato all’interno del quale entrano tanti passeggeri).

Coronavirus Francia, diffusione dalla Cina all’Europa

La malattia di Hammar precede di gran lunga il primo focolaio di Coronavirus avuto in Francia. Egli si è presentato il 27 dicembre 2019 al pronto soccorso, lo stesso giorno in cui da Wuhan i medici hanno avuto i primi due casi di “polmonite atipica”.

Il primo malato di Covid-19 identificato in Cina è un uomo che si è ammalato il 1° dicembre 2019, ma il vero “paziente zero”, non è ancora conosciuto.Il caso di Hammar, del 27 dicembre quindi, conferma il sospetto anche nel Nord-Italia che l’epidemia di Coronavirus si sia diffusa in Europa ben prima di febbraio 2020.

Nei giorni scorsi il professor Jean-Ralph Zahar ha avuto l’idea di analizzare di nuovo tutte le analisi del sangue e i tamponi dei pazienti con sintomi simili a quelli del Coronavirus dal 2 dicembre al 16 gennaio, quando ancora l’Europa riteneva il COVID-19 un nemico lontano.

Da quei tamponi, solo uno è risultato positivo a tutti i test, da qui, ecco quindi come si è arrivati a scoprire il primo caso di Coronavirus in Francia ben prima che venisse lanciato l’allarme di una pandemia dall’Oms.