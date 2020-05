Vincenzo De Luca è intervenuto per dare un aggiornamento sulla Regione Campania, sulla situazione Coronavirus e sui rientri in Campania. Nella giornata di ieri si era diffusa la notizia che il 23% dei rientranti fosse positivo al test rapido. Il tampone, però, ha dato un esito diverso. L’ha confermato De Luca, che in diretta su Facebook ha dichiarato:

“Ieri era la giornata che prevedeva rientri dal Nord in Campania. Eravamo preoccupati che arrivasse qualche focolaio. Grazie a Dio la situazione è sotto controllo, non abbiamo avuto particolari problemi. Abbiamo fatto controlli su 2 mila persone arrivate con treni, macchine e agenzie di autonoleggio. Abbiamo avuto ieri 15 persone con la temperatura sopra i 37 gradi, abbiamo fatto 320 test rapidi.

DE LUCA, RIENTRI IN CAMPANIA E TAMPONI

Dopodiché 19 tamponi su situazioni delicate. Ad oggi 17 sono negativi e attendiamo altri due risultati. Abbiamo registrato presso le ASL già 600 persone, sono in isolamento. Avremo anche altre persone che controlleremo, cercheremo di fare i tamponi a quelli in isolamento domiciliare.

Per quanto riguarda i controlli in atto, proseguiremo anche per i prossimi giorni. Abbiamo i nuclei delle ASL, la protezione civile e le forze dell’ordine impegnate. Controlliamo stazioni ferroviarie, ad Aversa, Caserta, Villa Literno, Napoli, Salerno e Benevento. Manteniamo i controlli anche ai caselli e a Capodichino. Da lunedì consentiremo l’ingresso nelle isole, avremo il massimo dei controlli per Ischia, Capri e Procida”.

Sono iniziati i mandati di pagamento per microimprese, professionisti e avvocati. Abbiamo iniziato un percorso verso la normalità, la task force regionale darà continuamente chiarimenti.