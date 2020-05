Ripresa allenamenti, per il Napoli è prevista tra venerdì e lunedì prossimo: prima dovranno essere effettuati due tamponi

Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha accolto la richiesta del Napoli di tornare ad allenarsi. Prima però che ciò avvenga sono necessari due tamponi da effettuare a tutto il personale che verrà coinvolto nel centro tecnico di Castel Volturno. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Al campo potrà accedere solo un gruppo molto ristretto di persone, già sottoposte a due tamponi per il CoVid-19 e ad ulteriori esami sierologici. La data non è ancora stata definita, dipenderà dal Governo e dal momento in cui questi tamponi verranno effettuati. Il club, accordi permettendo, è al lavoro per iniziare con i test già dalla giornata di domani, ma considerando il tempo necessario per l’elaborazione dei risultati ed il secondo tampone da effettuare, non è ancora possibile stabilire una data con precisione. Il periodo in cui ci sarà la ripartenza dovrebbero però auspicabilmente essere quello compreso tra venerdì 8 e lunedì 11 maggio. Saranno coinvolte dai tamponi e di conseguenza dalla ripartenza delle attività, circa una quarantina di persone: La Rosa del Napoli, Gattuso, i membri dello staff tecnico e medico”.