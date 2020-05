Coronavirus, da domani disponibili in Campania test sierologici privati a pagamento

Coronavirus Campania – L’edizione odierna de Il Mattino ha riportato alcune notizie sull’arrivo dei test sierologici a pagamento per il Coronavirus. Di seguito quanto evidenziato in merito dalla nostra redazione:

“Da domani sarà possibile effettuare in Campania test sierologici privati per il Coronavirus. Questi test non garantiscono alcun tipo di “patente d’immunità”, ma sono in grado di individuare la presenza del Coronavirus. I test consistono in un prelievo di sangue che è in grado di stabilire, con margine d’errore tendente allo zero, se nelle scorse settimane è stato contratto il CoVid19, magari in maniera asintomatica”.