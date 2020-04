Serie A, spunta l’ipotesi di assegnare il titolo con la media punti: la classifica!

Come riferiscono i colleghi di Calcio & Finanza, al termine del Comitato Esecutivo tenutosi in giornata odierna, l’UEFA ha dettato le linee guida da seguire nel momento in cui il Coronavirus diventasse il mezzo in grado di fermare i campionati nazionali.

Nel comunicato ufficiale si legge che:

“Se una competizione nazionale viene prematuramente interrotta per motivi legittimi, la UEFA richiederebbe alla Federazione Nazionale interessata di scegliere le squadre per le competizioni UEFA per club 2020/21 in base al merito sportivo nelle competizioni nazionali 2019/20“.

Tra le ipotesi in gioco, oltre al merito sportivo ottenuto nelle competizioni nella stagione 2019/20, c’è anche quella di considerare la media punti ottenuta in suddetta stagione.

Ecco come cambierebbe la classifica di Serie A, se si andasse a considerare la media punti invece delle posizioni in classifica dopo l’ultima giornata disputata:

Le prime 6 posizioni, come da foto, resterebbero invariate: Juventus, Lazio, Inter ed Atalanta andrebbero in UEFA Champions League, Roma e Napoli accederebbero direttamente alla UEFA Europa League mentre l’Hellas Verona prenderebbe il posto attualmente occupato dal Milan ai preliminari.

I rossoneri di Pioli perderebbero quindi due posizioni a favore dei crociati e degli scaligeri, mentre il Parma non accederebbe ai preliminari di UEFA Europa League nel caso in cui venisse presa in considerazione la differenza reti.

Discorso identico per la zona retrocessione: Brescia e SPAL retrocederebbero insieme al Lecce (a pari media punti con il Genoa), ma a decidere delle sorti dei salentini sarebbe la differenza reti.

Siamo, ovviamente, nel campo delle ipotesi: infatti, laddove non si dovessero decidere le sorti del campionato di Serie A una volta terminato in anticipo quest’ultimo causa Coronavirus, la UEFA potrebbe prendere in considerazione diverse strade da seguire.