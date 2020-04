Premier League: ritorno in campo fissato per l’8 giugno, ma i calciatori potranno rifiutarsi

Come riportato dai colleghi di calciomercato.it, sulla scia della Bundesliga viaggia anche la Premier League. Sembrerebbe infatti tutto pronto per la ripresa del campionato, a porte chiuse, datata 8 giugno 2020.

Una scelta rischiosa, che verrà messa in atto rispettando tutte le misure di sicurezza del caso, anche durante gli allenamenti tramite l’utilizzo di apposite mascherine.

Per domani è prevista la riunione dei venti club, ma arrivano alcune indiscrezioni sulla possibilità da parte dei calciatori di rifiutarsi di scendere in campo.

Stando a quanto riferito da un Presidente di una delle società di Premier League, i club sono disposti a fornire l’opportunità ai calciatori di rifiutarsi di giocare qualora la paura del contagio dovesse frenarli.

Una decisione particolare che darebbe libertà di scelta ai calciatori nonostante ci sia già voglia di ricominciare tra tutti i tesserati.