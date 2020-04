Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile: diminuiscono i casi attivi, picco di guariti

La Protezione Civile ha da poco diramato il consueto bollettino odierno per quanto riguarda il contagio da Coronavirus.

Coronavirus, il bollettino del 30 aprile

Le persone attualmente positive in Italia sono 101.551 con una decrescita di -3106 rispetto a ieri (-548). Aumenta in maniera considerevole anche il numero dei guariti, che oggi raggiungono i 75.945, con un incremento di +4.693 rispetto a ieri. Tuttavia, aumenta anche il numero dei decessi per un totale di 27.967, con un incremento di +285 morti. I ricoverati in terapia intensiva continuano a diminuire: ad oggi sono 1.694 (-101 rispetto a ieri). Il numero di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 68.456, per un totale di 1.979.217. Il totale dei casi ha raggiunto il +1.872 nelle ultime 24 ore.

I dati

Attualmente positivi: 101.551

Deceduti: 27.967 (+285, +1,0%)

Dimessi/Guariti: 75.945 (+4.693, +6,6%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 1.694 (-101, -5,6%)

Tamponi: 1.979.217 (+68.456)

Totale casi: 205.463 (+1.872, +0,9%)