FOTO – “Perché ADL compra la maglia e non gli rinnova il contratto?”, spunta il like di Mertens!

Il rinnovo di Dries Mertens è in bilico ormai da tempo, con un contratto che scade tra due mesi e senza una possibilità di proroga da parte della FIFA. De Laurentiis, in settimana, ha mandato un messaggio distensivo, acquistando per 15 mila euro all’asta la maglia di Mertens. La casacca faceva parte del lotto di quelle messe all’asta dalla fondazione Ferrara-Cannavaro. Sul rinnovo, però, ancora tante incertezze.

Spunta, in queste ore, un like galeotto di Dries Mertens ad un post proprio su questo argomento. La pagina Che fatica la vita da bomber, infatti, ha postato l’immagine della maglia messa all’asta allegando come didascalia: “Quella maglia se l’è aggiudicata il presidente DeLaurentiis. Ma come ca**o è che gli compra la maglia ma non gli rinnova il contratto?”

Il like di Dries Mertens non è passato inosservato: