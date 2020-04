MILIK JUVE – L’edizione odierna di TuttoSport parla di mercato. L’obiettivo numero uno, secondo il quotidiano, della Juventus è Arek Milik. Il secondo invece è lo stesso degli azzurri, Icardi. “Sussiste anche l’ ipotesi che sia proprio l’ attaccante argentino a “liberare” il polacco. Ipotesi che pare gradualmente poter prender con finire per ridimensionare certe cifre” si legge. Paratici crede che Milik sarebbe ancor più azzeccato per il progetto tattico: l’attaccante ha già avuto modo di lavorare con Sarri al Napoli, facendosi stimare parecchio e conquistando la fiducia del tecnico. L’ingaggio sarebbe più contenuto rispetto a quello di Icardi (nel caso dell’ ex interista si parte a ragionare dai 7 milioni che prenderebbe al Psg).

MILIK JUVE, PER IL NAPOLI CONTROPARTITE O ICARDI

Il quotidiano sottolinea che anche con il Napoli i margini di trattativa non sono pochi visto che nell’operazione si potrebbero inserire contropartite come Bernardeschi o Romero. “Vien da sé, però, che il Napoli abbia il problema di sostituire degnamente Milik. E proprio Icardi può rappresentare la chiave di volta di tutta l’ impalcatura” conclude TuttoSport.

