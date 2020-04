La Premier vuole ritornare in campo, entro venerdì arriverà il piano per ripartire!

La Premier League vuole ricominciare il prima possibile, spunta il piano per ripartire. Già entro la fine di questa settimana si conosceranno i dettagli, i tempi e le modalità della ripresa del campionato inglese. La notizia è stata evidenziata dai colleghi de La Repubblica.

Venerdì i 20 club conosceranno il protocollo di ripartenza, che verrà messo a punto giovedì nel corso di una riunione tra i rappresentanti del governo, le autorità sanitarie e i dirigenti delle federazioni sportive. Il calcio avrà la precedenza nel piano di ripartenza, a seguire si studieranno specificità e necessità delle altre discipline. Intanto la Premier League non bada a spese e stanzia 4 milioni di sterline per 26000 tamponi da effettuare due volte la settimana, in ciascuna delle 20 squadre del massimo campionato. L’obiettivo è di tornare a giocare già il 9 giugno, dopo tre settimane di allenamenti, in tempo utile per completare la stagione (restano da giocare complessivamente 92 partite) entro la fine di luglio.