Coronavirus – Arcuri rivela: “L’app Immuni sarà operativa da maggio”

Coronavirus – L’agenzia di ADNKronos, ha riportato le parole del commissario per l’emergenza Covid 19 Domenico Arcuri, quest’ultimo ha spiegato quando scatterà l’alert dell’app Immuni operativa da maggio. Ecco quanto riportato dalla nostra redazione:

“La distanza per noi è oscillante tra un metro e due metri, io penso che sia cosa buona e giusta considerare il limite massimo di questo intervallo e cioè una quantità di metri più vicina ai due che non all’uno. Abbiamo lavorato per perseguire un obiettivo giusto, il server dell’App è pubblico e italiano, al momento dello sviluppo ed inoltre si potrà decidere se lasciare i dati sul telefonino o sul server. Sarà comunque l’utente a diventare protagonista del percorso sanitario”.

“Mancano sei giorni al 4 Maggio, inizia un graduale alleggerimento delle misure di contenimento”, poi sottolinea: “Le critiche al governo sono il segno che le decisioni sono state ispirate da equilibrio e prudenza. Non possiamo illuderci di uscire dal lockdown ingnarando i rischi che corriamo.“

“Ovviamente se la relazione tra la tempestività che il contact tracing garantisce e il fatto che un soggetto si sottoponga tempestivamente a un tampone salta noi non abbiamo raggiunto l’obiettivo”

Infine aggiunge: “gli scienziati ci dicono che il tempo minimo certo per essere a rischio contagio è 15 minuti. La App sarà collegata ai tamponi, noi ne abbiamo distribuiti 2,5 milioni, fino a ieri ne abbiamo eseguiti 1,7 milioni, a questo proposito devo immaginare che le regioni abbiano in magazzino almeno 80mila tamponi, continueremo con una massiccia distribuzione per essere certi che ce ne sia sempre una quantità sufficiente.”