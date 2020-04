Dramma per Alemao: “Ho perso mia madre in 4 giorni, non ho potuto salutarla e non conosco la causa della sua morte”

L’ex giocatore del Napoli, Alemao, ha raccontato il suo dramma familiare che l’ha colpito in questi ultimi giorni. A causa di questa emergenza sanitaria, il brasiliano non ha potuto salutare la madre scomparsa e non si è capito ancora se la causa è stato il Covid-19.

Ecco le sue parole:



“Non so se sia stato per il virus. Nessuno ci ha detto niente, non abbiamo neanche potuto salutarla, come si dovrebbe. È successo tre settimane fa ed è andata via in quattro giorni: la tosse è diventata polmonite, c’è stato un peggioramento e poi è spirata. L’abbiamo portata al cimitero ed eravamo lì soltanto i familiari più stretti, i figli e i nipoti. Ci hanno consentito di stare dieci minuti insieme, senza ovviamente che si potesse aprire la bara, per vederla ancora una volta”.